Росія: ексредакторці «Першого каналу» Овсянніковій заочно дали 8,5 року за «фейки» про армію

Суд у Москві заочно засудив колишню співробітницю телевізійного «Першого каналу» Марину Овсяннікову до 8,5 року позбавлення волі за статтею про фейки про російську армію, передає видання RusNews із зали суду.

Овсяннікову звинуватили у поширенні «фейків про армію з «мотивів політичної ненависті» за пікет на тлі Кремля в липні 2022 року. Тоді Овсяннікова розгорнула плакат із написом «Путін – убивця, його солдати – фашисти» та фотографіями вбитих в Україні дітей.

Прокуратура вимагала за це 9,5 року увʼязнення.

Справу за статтею про фейки щодо Овсяннікової порушили в серпні 2022 року і відправили її під домашній арешт. У жовтні 2022 року Овсяннікова втекла з дочкою з-під домашнього арешту за кордон. Після цього МВС оголосило її в розшук, а суд – заочно заарештував.

У березні 2022 року під час роботи на «Першому каналі» Овсяннікова з плакатом «Зупиніть війну! Не вірте пропаганді, тут вам брешуть» вибігла в прямий ефір новинної програми «Время». Того ж дня вона записала відеозвернення, у якому закликала виходити на мітинги. За це Овсяннікову визнали винною в «організації публічного заходу без подання повідомлення» та оштрафували на 30 тисяч рублів. Після цього вона звільнилася та поїхала до Німеччини, де пропрацювала кілька місяців.

У липні 2022 року Овсяннікова повернулася до Росії – за її словами, щоб закінчити суперечки з колишнім чоловіком щодо опіки над дітьми. Після повернення її тричі штрафували за статтею про дискредитацію армії.

Статті про фейки та дискредитацію армії зʼявилися в кодексах Росії невдовзі після її вторгнення в Україну. Російські суди визнають дискредитацією повідомлення про війну в Україні, яку Москва називає «спеціальною операцією», а фейками – будь-яку інформацію, відмінну від версії Міноборони Росії.

За підрахунками «ОВД-Инфо», справи за антивоєнну позицію в Росії порушили щонайменше щодо 724 людей, у тому числі проти 215 – за статтею про фейки про російську армію.