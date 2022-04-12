Ексредакторка російського Першого каналу писатиме про Росію й Україну в Die Welt

Колишня редакторка російського Першого каналу Марина Овсяннікова, яка вийшла з антивоєнним плакатом у прямому ефірі програми «Время», працюватиме у німецькому виданні Die Welt, зокрема братиме участь у підготовці новин про Росію й Україну. Про це 11 квітня заявив власник видання Аксель Шпрінгер.

Овсяннікова працюватиме для газети Welt, а також для телевізійного каналу Welt, у тому числі з України та Росії, сказав Шпрінгер.

Die Welt вже опублікувала першу колонку журналістки, де та розповіла, що за свою «антивоєнну позицію» зазнає цькування у соцмережах. Крім того, за словами Овсяннікової, їй прокололи колеса в автомобілі та заблокували карту у фітнес-клубі.

При цьому не повідомляється, чи Марина Овсяннікова залишила територію Росії. Раніше вона заявляла, що їхати не збирається – незважаючи на те, що їй «дуже страшно».

На тлі цього спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що потрібно позбавляти російського громадянства людей, які не підтримують проведення так званої «спеціальної військової операції» в Україні та «поводяться підло, зрадливо».

На думку Володіна, колишня редакторка російського Першого каналу «тепер працюватиме на одну з країн НАТО», «виправдовуватиме постачання зброї українським неонацистам».

14 березня прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення був перерваний антивоєнною акцією, що викликала резонанс у світі. У той час як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідала про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій, до студії зайшла Овсяннікова і стала за спиною у Андрєєвої з плакатом: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, в якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні. Пізніше її затримали, оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Слідчий комітет Росії проводить перевірку на предмет порушення проти Овсяннікової кримінальної справи за новою статтею про «публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання збройних сил РФ», покарання за якою передбачає від 3 до 15 років позбавлення волі.