Росія: адвокати не можуть знайти редакторку програми «Время», яка показала в ефірі антивоєнний плакат

У Росії адвокати не можуть знайти редакторку програми «Время» Першого каналу Марину Овсяннікову, яку затримали увечері 14 березня, повідомляє 15 березня видання «Медуза» з посиланням на адвоката з правозахисної групи «Агора» Даниїла Бермана. Затримання Овсяннікової сталося після того, як вона продемонструвала в прямому ефірі програми антивоєнний плакат.

Спочатку повідомлялося, що Овсяннікову відвезли до відділу поліції Останкінського району Москви. Проте поліцейські заявили правозахисникам, що у відділі її нема.

У ніч проти 15 березня стало відомо, що затриману знайшли у черговій частині телецентру «Останкіно». Коли адвокату «Правозахисту» Анрі Цискарішвілі вдалося туди потрапити, Овсяннікову він там не виявив.

Берман підтвердив «Медузі», що до ранку 15 березня адвокатам не вдалося знайти Овсяннікову ні в черговій частині «Останкіно», ні в інших відділеннях поліції міста.

Відеозапис із діями Овсяннікової масово оприлюднюють користувачі соціальних мереж. На кадрах видно, як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідає про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій. У цей момент до студії зайшла жінка, стала за спиною ведучої з плакатом із написом «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть» і сказала: «Зупиніть війну!» і «Ні війні!».

За кілька секунд режисери програми «Время» перервали ефір кадрами заздалегідь підготовленого сюжету.