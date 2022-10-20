Суд у РФ заочно арештував ексредакторку державного каналу Овсяннікову

Басманний суд Москви заочно арештував колишню співробітницю російського державного Першого каналу Марину Овсяннікову, яку звинувачують у поширенні «фейків про армію». Про рішення 20 жовтня повідомили російські ЗМІ.

Раніше, 5 жовтня, цей же суд відмовився застосовувати до неї заочний арешт.

Тепер термін заочного арешту для Овсяннікової визначили у майже 2 місяці.

Днями з’явилася інформація із посиланням на адвоката Овсяннікової Дмитра Захватова, що жінка виїхала з Росії і «перебуває в безпеці, під захистом однієї з європейських країн». Перед тим вона втекла з-під домашнього арешту.

У липні Марина Овсяннікова вийшла на одиночний пікет на тлі Кремля, розгорнувши плакат із написом «Путін – вбивця, його солдати – фашисти» та фотографіями вбитих в Україні дітей. У серпні проти неї порушили справу через «фейки про російську армію» і відправили під домашній арешт до 9 жовтня.

Овсяннікова стала відомою в березні після «акції» у прямому ефірі програми «Время», в якій вона працювала. Тоді вона вийшла з антивоєнним плакатом під час випуску новин. Суд тоді її оштрафував. Після цього Овсяннікова звільнилася з Першого каналу і кілька місяців провела за кордоном, висловлюючись із засудженням війни, яку Росія веде проти України. Жінка приїжджала і в Україну, на 1 червня була запланована її пресконференція, але подію скасували.

До персони Овсяннікової в української громадськості неоднозначне ставлення – від схвалення за слова про засудження війни – до критики, за багаторічну роботу на телеканал, який проштовхує пропаганду Кремля та пропагує антиукраїнські наративи.