«Інтерфакс» скасував пресконференцію ексредакторки «Первого канала» Овсяннікової в Києві

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Українв» скасувало анонсовану раніше пресконференцію російської медіа-працівниці Марини Овсяннікової.

«СКАСОВУЄТЬСЯ пресконференція в пресцентрі агентства «Інтерфакс-Україна» на тему «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда», – йдеться в повідомленні.

Причини скасування агентство не повідомляє.

Раніше «Інтерфакс» повідомив про заплановану на 1 червня пресконференцію колишньої редакторки російського «Первого канала» Марини Овсяннікової. Як уточнили в агентстві на запит Радіо Свобода, планувалася її фізична присутність.

14 березня прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення був перерваний «антивоєнною акцією», що викликала резонанс у світі. У той час як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідала про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій, до студії зайшла Овсяннікова і стала за спиною у Андрєєвої з плакатом: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

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Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, в якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні.

Пізніше її затримали, оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Слідчий комітет Росії проводить перевірку на предмет порушення проти Овсяннікової кримінальної справи за новою статтею про «публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання збройних сил РФ», покарання за якою передбачає від 3 до 15 років позбавлення волі. Вона виїхала з Росії.

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Марина Овсяннікова з 2003 року до 2022-го працювала на державному Першому каналі Росії. Після виїзду з країни українські медіа поширили її допис в Інстаграмі, в якому вона виступає проти «русофобії» та «колективної відповідальності» громадян Росії за війну проти України, виступаючи проти західних санкцій. Профіль Овсяннікової в соцмережі наразі має обмежений доступ.

11 квітня стало відомо, що Овсяннікова працюватиме у німецькому виданні Die Welt, зокрема братиме участь у підготовці новин про Росію й Україну.