На популярному в Росії новинному сайті «Лента.ру» з’явилися статті з критикою війни і Путіна

На сайті видання «Лента.ру», одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у Росії, вранці 9 травня було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою російської влади і війни РФ проти України. Наразі вони вже зникли з головної сторінки, копія збереглася у веб-архіві.

Це були новини із заголовками «Путін розв’язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття», «Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка», «Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв’язав безглузду війну і веде Росію у прірву».

The Insider повідомляє, що вранці 9 травня при спробі знайти на сайті матеріали з прізвищем президента Росії з’явилися заголовки «Росія повністю знищила Маріуполь» та «Володимир Путін збрехав про плани Росії в Україні».

Усі статті починалися з дисклеймера про те, що «цей матеріал не погоджений із керівництвом, а за його публікацію адміністрація президента роздасть виданню «звездюлей». Зокрема, відповідальність за розміщення статті «Війною не можна прикрити провали в економіці. Путін повинен піти» взяли на себе керівник відділів «Економіка» та «Середовище проживання» Єгор Поляков і редакторка відділів Олександра Мірошникова.

«Шукаємо роботу, адвокатів і, мабуть, політичний притулок!» – йдеться у завершенні статті.

Пізніше The Insider опублікував коментар журналіста «Ленты.ру» Єгора Полякова, який стверджує, що він разом із колегою Олександрою Мірошниковою замінили статті на сайті свого видання.

«Це ніякий не «злам хакерів», це моє і Саші усвідомлене рішення, яке було ухвалене відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило, поки не говоритиму, з яких причин. Головний мотив – совість. Ми відібрали близько 40-45 ключових кейсів/новин/фактів, які російські ЗМІ почали замовчувати після початку війни, розписали їх максимально докладно і намагалися не впадати в «пропаганду навпаки», – заявив Поляков.

Він підтвердив, що підписи під статтею «Війною не можна прикрити провали в економіці. Путін має піти» належать йому та його колезі. Поляков додав, що з ним «вже поговорили»: «Можна говорити про те, що ми у «Ленте» більше не працюємо».

Російське державне агентство «РИА Новости» повідомило, що головний редактор «Ленты.ру» «ситуацію зі зламом сайту» поки що не коментує.

14 березня прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення був перерваний антивоєнною акцією, що викликала резонанс у світі. У той час як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідала про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій, до студії зайшла редакторка Марина Овсяннікова і стала за спиною у Андрєєвої з плакатом: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, в якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні. Пізніше її затримали, оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту.