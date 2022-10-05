Суд у РФ відмовився заочно заарештовувати ексредакторку державного каналу Овсяннікову

Басманний суд Москви вирішив не застосовувати заочний арешт щодо колишньої співробітниці російського державного Першого каналу Марини Овсяннікової, яку звинувачують у поширенні «фейків про армію».

Напередодні стало відомо, що вона з дочкою втекла з-під домашнього арешту, який їй призначили у серпні.

За словами адвоката, суддя не стала заочно заарештовувати Овсяннікову «з формальних підстав»: на процес не з’явився прокурор і не була доставлена сама Овсяннікова.

За годину до засідання суду Овсяннікова опублікувала допис у фейсбуці, де написала, що вважає себе повністю невинуватою.

«Оскільки наша держава відмовляється дотримуватися власних законів, то починаючи з 30 вересня 2022 року я відмовляюся дотримуватися встановленого мені запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і звільняю себе від нього», – написала Овсяннікова.

У липні Марина Овсяннікова вийшла на одиночний пікет на тлі Кремля, розгорнувши плакат із написом «Путін – вбивця, його солдати – фашисти» та фотографіями вбитих в Україні дітей. У серпні проти неї порушили справу через «фейки про російську армію» і відправили під домашній арешт до 9 жовтня.

Овсяннікова стала відомою в березні після «акції» у прямому ефірі програми «Время», в якій вона працювала. Тоді вона вийшла з антивоєнним плакатом під час випуску новин. Суд тоді її оштрафував. Після цього Овсяннікова звільнилася з Першого каналу і кілька місяців провела за кордоном, висловлюючись із засудженням війни, яку Росія веде проти України. Жінка приїжджала і в Україну, на 1 червня була запланована її пресконференція, але подію скасували.

До персони Овсяннікової в української громадськості неоднозначне ставлення – від схвалення за слова про засудження війни – до критики, за багаторічну роботу на телеканал, який проштовхує пропаганду Кремля та пропагує антиукраїнські наративи.