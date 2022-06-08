Данілов пояснив, чому Овсяннікова могла в’їхати на територію України

Колишня редакторка російського «Первого канала» Марина Овсяннікова могла в’їхати на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону такими людьми, як вона. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

«Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни», – зазначив він.

Марина Овсяннікова з 2003 року до 2022-го працювала на державному «Першому каналі» Росії.

14 березня прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення був перерваний «антивоєнною акцією», що викликала резонанс у світі. У той час як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи в студії, розповідала про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій, до студії зайшла Овсяннікова і стала за спиною у Андрєєвої з плакатом: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

Крім того, Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, в якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні.

Пізніше її затримали, оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Слідчий комітет Росії проводить перевірку на предмет порушення проти Овсяннікової кримінальної справи за новою статтею про «публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання збройних сил РФ», покарання за якою передбачає від 3 до 15 років позбавлення волі. Вона виїхала з Росії.

Після виїзду з країни українські медіа поширили її допис в Інстаграмі, в якому вона виступає проти «русофобії» та «колективної відповідальності» громадян Росії за війну проти України, виступаючи проти західних санкцій. Профіль Овсяннікової в соцмережі наразі має обмежений доступ.

11 квітня стало відомо, що Овсяннікова працюватиме у німецькому виданні Die Welt, зокрема братиме участь у підготовці новин про Росію й Україну.

31 травня «Інтерфакс» повідомив про заплановану у Києві на 1 червня пресконференцію Марини Овсяннікової. Як уточнили в агентстві на запит Радіо Свобода, планувалася її фізична присутність. Однак, пізніше цю подію скасували.

Попри це, Марина Овсяннікова поширювала на початку червня у своїх соцмережах відео з кадрами українських міст та своїми враженнями від відвідин України.