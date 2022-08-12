Росія: суд відправив ексредакторку державного каналу Овсяннікову під домашній арешт

Басманний суд Москви відправив під домашній арешт до 9 жовтня колишню співробітницю російського державного Першого каналу Марину Овсяннікову, яку звинувачують у поширенні «фейків про армію». Про домашній арешт Овсяннікової клопотало слідство, написав у телеграм-каналі адвокат Дмитро Захватов.

Перед оголошенням рішення суду із зали вивели публіку, включаючи журналістів, проте Овсяннікова встигла показати плакат зі словами «Нехай убиті діти сняться вам ночами».

Напередодні стало відомо про кримінальну справу проти Овсяннікової за статтею про «фейки про армію» через її пікет біля Кремля з плакатом «Путін – вбивця, його солдати – фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?», який вона провела 15 липня. Тоді її не затримали.

10 серпня після обшуку в її будинку в Підмосков’ї Овсяннікову доставили до Слідчого комітету Росії, де їй звинуватили і затримали.

Марина Овсяннікова стала відомою в березні після «антивоєнної акції» у прямому ефірі програми «Время», в якій вона працювала. Тоді вона вийшла з антивоєнним плакатом на кадр під час випуску новин.

Суд оштрафував Марину Овсяннікову на 30 тисяч рублів, визнавши винною в «організації чи проведенні публічного заходу без подання повідомлення».

Після цього Овсяннікова звільнилася з Першого каналу і кілька місяців провела за кордоном, висловлюючись із засудженням війни, яку Росія веде проти України.

Раніше Овсяннікову штрафували за статтею про дискредитацію армії.

Овсяннікова приїжджала і в Україну, на 1 червня була запланована її пресконференція, але подію скасували. У червні в своїх соцмережах вона викладала відео з кадрами українських міст. До персони Овсяннікової в української громадськості неоднозначне ставлення – від схвалення за вчинок із плакатом – до критики, за багаторічну роботу на телеканал, який проштовхує пропаганду Кремля та пропагує антиукраїнські наративи.