Росіянина Петра Верзілова, який воює в ЗСУ, заочно засудили в РФ у справі про «фейки»

Басманний районний суд Москви заочно засудив учасника Pussy Riot та колишнього видавця «Медіазони» Петра Верзілова до восьми з половиною років колонії у справі про військові «фейки» (пункт «д» частини 2 статті 207.3 КК). Про це повідомляє кореспондент «Медіазони» із зали суду 3 листопада.

Державний обвинувач Олександр Кієнко просив призначити Верзілову девʼять років колонії загального режиму та заборону писати в інтернеті на чотири роки. Адвокат Леонід Соловйов виступав за виправдання підзахисного.

Приводом для справи стали два твіти та два пости в інстаграмі з розповіддю про вбивства в Бучі у березні 2022 року. За версією силовиків, у публікаціях міститься міркування, «здатне спричинити необґрунтоване наростання соціальної напруженості та завдати шкоди інтересам Російської Федерації». Крім того, силовики вважають, що Верзілов «створив реальну загрозу формування у громадян помилкової думки про цілі та завдання спеціальної військової операції».

У нещодавньому інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю Петро Верзілов розповів, що перебуває в лавах Збройних сил України. Після цього для уникнення конфлікту інтересів Верзілов оголосив про припинення співпраці з «Медіазоною».