У Росії затримали видавця «Медіазони» Петра Верзілова

У столиці Росії Москві затримали видавця сайту «Медіазона» та учасника гурту Pussy Riot Петра Верзілова. Це сталося після ефіру на радіостанції «Ехо Москви», в якому він брав участь.

За повідомленням, затриманого везуть у його квартиру, щоб провести в ній обшук. Слідчий комітет Росії обшукував цю ж квартиру 21 червня.

Раніше щодо Верзілова була порушена кримінальна справа про неподання повідомлення про наявність іноземного громадянства, йому була видана підписка про невиїзд.

7 липня Верзілова допитали в Слідчому комітеті, після чого повезли на обшук за адресою його московської прописки, до квартири, де живе його мати.

За версією слідства, в грудні 2014 року Верзілов отримав громадянство Канади і не повідомив про це російській владі. В оточенні видавця «Медіазони» стверджують, що він ніколи не приховував подвійного громадянства. Вони вважають переслідування Верзілова помстою за його опозиційну діяльність.

За статтею «Невиконання обов’язку з подання повідомлення про наявність іноземного громадянства» Петру Верзілову загрожує штраф до 200 тисяч рублів (це майже 80 тисяч гривень) або громадські роботи на строк до 400 годин.