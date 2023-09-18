У Росії журналісти розкрили близьку до Кремля організацію, яка поширює фейки про війну

За поширення фейків про війну Росії проти України відповідальна прокремлівська автономна некомерційна організація (АНО) «Діалог», йдеться у розслідуванні російських видань «Медуза», The Bell і «Важные истории». Видання посилаються на джерела у самому «Діалозі» й на його методички, а також на співробітників близьких до нього структур.

Керівник «Діалогу» – випускник факультету журналістики МДУ Володимир Табак. Він став відомим у 2010 році, після виходу календаря з фотографіями колишніх та чинних студенток факультету в спідній білизні. Він був присвячений 58-річчю Володимира Путіна, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра Росії. Табак спродюсував цей проєкт і, за власним твердженням, продав ідею Владиславу Суркову – тоді заступнику голови адміністрації президента Росії. Таким чином, Сурков, як розповіло джерело розслідувачів, став покровителем Табака. Після його відставки цю роль зайняв Сергій Кирієнко – нинішній заступник голови АП.

Саме за Кирієнка Табак очолив «Діалог».

Спочатку «Діалог» називали проєктом московської влади для «зворотного зв’язку з громадянами» в інтернеті, проте незабаром за дорученням Путіна АНО почала працювати за тим же напрямом у регіонах. Нова структура отримала назву «Діалог регіони»: вона зайнялася куруванням сторінок держструктур, шкіл і дитячих садків. Це створило основу виконання другого основного завдання АНО – поширення пропаганди. Як йдеться у розслідуванні, станом на 2022 рік на діяльність «Діалог регіони» з бюджету Міністерства цифрового розвитку Росії перерахували 6,5 млрд рублів, а на сам «Діалог» – 1,8 млрд.

Після початку повномасштабного вторгнення «Діалог» почав аналізувати, як у соцмережах реагують на новини, пов’язані з війною, а також складати рекомендації для Міноборони РФ щодо реакції на резонансні події та поширювати фейки про Україну та українців. За останнє у команді АНО відповідають не менше ніж 60 осіб, пишуть журналісти.

Автори розслідування отримали звіти «Діалогу», відповідно до яких, АНО відповідальна за поширення фейків, зокрема, про те, що українські військові нібито почали продавати свої нагороди на eBay, про швейцарську нерухомість високопоставлених українських чиновників, про «принизливі» вакансії, які пропонують українським біженцям у Польщі, про те, що в Україні нібито розпочалася мобілізація жінок, про те, що українським військовим дають таблетки, що підвищують агресію.

Незважаючи на значні суми, які «Діалог» отримував на виконання своєї роботи, була й схема розповсюдження фейків, яка не передбачала особливих витрат. За нею працівники АНО відправляли дезінформацію великим телеграм-каналам, представляючись свідками якихось подій і використовуючи фейкові акаунти. У деяких випадках канали не проводили ніяких перевірок і публікували фейки.

Як розповів журналістам колишній співробітник «Діалогу», на наради до офісу організації приходили зокрема представники прокремлівських видань «Ридовка» і Mash. Два джерела авторів розслідування розповіли, що серед «підрядників» АНО також були телеграм-канали z-воєнкорів Бориса Рожина і Данила Безсонова та канали одного з головних рупорів кремлівської пропаганди Володимира Соловйова.

За час повномасштабної війни «Діалог» переключився на інформаційний супровід Міністерства оборони Росії. За словами джерел авторів розслідування, це частина плану Табака, який надалі хоче обійняти високу посаду в адміністрації президента РФ, а не займатися виключно сферою медіа.

Крім іншого, «Діалог» займався і поширенням постів із критикою голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який конфліктував із Міноборони Росії.

В АНО не відповіли на запити авторів розслідування про коментар.