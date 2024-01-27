Україна ініціює спільний форум оборонних індустрій із країнами Балтії – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом, під час якої запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

«До участі у форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації», – зазначив Умєров.

Очільник Міноборони поінформував Ландсберґіса про поточну ситуацію на фронті та висловив подяку уряду й народу Литви за «непохитну підтримку України», зокрема за лідерство у протимінній коаліції.

Ландсберґіс зі свого боку заявив про зацікавленість Литви у вивченні військового досвіду України щодо відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

«Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів», – зауважив очільник МЗС.

17 листопада стало відомо, що п’ять італійських компаній долучилися до Альянсу оборонних індустрій. Це Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Як передає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, про це йшлося на зустрічі з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії Люціано Портолано.