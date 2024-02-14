У МЗС Литви викликали представника Москви через розшук у РФ балтійських політиків

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що викликало представника посольства Росії у Вільнюсі й передало дипломатичну ноту з висловленням «рішучого протесту проти незаконних дій проти громадян Литви» після того, як Москва оголосила міністра культури Литви Симонаса Кайриса й інших політиків у розшук через знесення радянських пам’ятників.

У міністерстві заявили, що вимагають «негайного припинення політично вмотивованого переслідування громадян Литви» з боку Росії.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило цей крок 13 лютого, але не повідомило, коли список було оновлено іменами політиків балтійських країн.

Напередодні про те, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас і десятки інших політиків і чиновників із країн Балтії, повідомили російські медіа із посиланням на базу розшуку МВС Росії.

За даними російських медіа, слідчі органи РФ не опублікували інформацію щодо деталей порушення справи, але зазначили, що Каллас розшукують за статтею кримінального кодексу Росії.

Журналісти вважають, що ймовірним приводом для кримінального переслідування Каллас в Росії може бути ініціатива щодо знесення в Естонії радянських пам’ятників.

У листопаді 2022 року робоча група з радянських пам’ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’ятників на території країни.

У відповідь на це голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив вивчити плани Естонії щодо знесення радянських пам’ятників. У межах перевірки слідчі мали оцінити дії причетних до знесення пам’ятників.

Крім Каллас, у розшук потрапили, зокрема, ексголова МВС Латвії Марія Голубєва, яка підтримала знесення пам’ятника радянським солдатам у ризькому парку Перемоги в травні 2022 року, а також 59 із 68 депутатів Сейму Латвії, які голосували за вихід із договору з Росією про збереження меморіалів.

Влітку 2022 року сейм Латвії ухвалив закон «Про заборону експонування обʼєктів, що прославляють радянський та нацистський режими, та їхній демонтаж на території Латвійської Республіки».

У листопаді 2022 року Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Латвії в Москві Маріса Рієктіньша. У відомстві йому заявили «рішучий протест» через «політику державного вандалізму з демонтажу радянських меморіалів».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Естонії, Латвії та Литви ініціювала знесення радянських пам’ятників, називаючи їх символами радянської окупації.