Москва висловила Латвії протест через знесення радянських памʼятників

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Латвії в Москві Маріса Рієктіньша. У відомстві йому заявили «рішучий протест» через «політику державного вандалізму з демонтажу радянських меморіалів».

«Також було заявлено про протизаконні кроки латвійської влади, спрямовані на створення перешкод у роботі культурного центру «Будинок Москви» в Ризі та санаторію «Бурштиновий берег» у Юрмалі з метою можливої експропріації цієї російської власності», – ідеться в повідомленні російського МЗС.

Раніше цього тижня в Латвії знесли памʼятник радянським солдатам. Монумент був встановлений у 1976 році на честь червоноармійців, які загинули під час взяття міста Резекне в роки Другої світової війни.

Улітку 2022 року сейм Латвії ухвалив закон «Про заборону експонування обʼєктів, що прославляють радянський та нацистський режими, та їхній демонтаж на території Латвійської Республіки». Згідно з цим рішенням, влада Латвії має намір до 15 листопада демонтувати памʼятники часів СРСР.

У Ризі в серпні прибрали памʼятник радянським воїнам у парку Перемоги. Демонтують або переносять памʼятники і в інших містах країни, називаючи їх символами радянської окупації.

Також після початку повномасштабної війни Росії проти Україниі влада Латвії оголосила про плани конфіскувати російську власність – «Будинок Москви» в Ризі та санаторій «Бурштиновий берег» у Юрмалі.