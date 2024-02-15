Мільйон дронів та спільний тренувальний центр – результати Ради Україна – НАТО

Група країн-членів НАТО, що обʼєдналася в «коаліцію дронів», поставить Україні мільйон бізпілотників, а в Польщі буде створений новий Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО, де будуть готувати і українські і натівські війська. Про це 15 лютого за результатами засідання Ради Україна – НАТО оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберґ, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотних літальних апаратів очолили Велика Британія та Латвія.

«Велика Британія вкладає 200 мільйонів фунтів стерлінгів у безпілотники для України. Ми бачили дуже швидкий розвиток у цій сфері. Тож це надзвичайно важливо», – заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс, прибуваючи на засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Долучилися до коаліції також Нідерланди, Німеччина, Естонія та Данія. Країни будуть ділитися технологіями та займатися виробництвом безпілотників. За словами генсека, ціль – поставити мільйон.

Спільний центр Україна – НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) має бути створений у Польщі, в місті Бидгощ.

«Навчальний центр дозволить Україні поділитися уроками, винесеними з російської війни. Це принесе користь їм і нам, а також створить платформу, основу для навчання українських військових разом із союзними військами НАТО», – розповів Єнс Столтенберґ.

«Для нас JATEC – це можливість розробки нових технологічних підходів до майбутніх загроз. Ця нова платформа стане потужним інструментом підтримки розвитку концепції Сил майбутнього, яку ми впроваджуємо для українських Збройних сил», — заявив міністр оборони України Рустем Умєров, зазначеється на сайті міністерства оборони.

Про нові пакети допомоги в рамках засідань Україна – НАТО та формату «Рамштайн», який відбувся днем раніше, повідомили вісім країн НАТО, серед яких також Канада, Фінляндія та Норвегія. Вони забезпечуватимуть обладнання та запчастини для літаків F-16 та протиповітряну оборону.

Також 20 країн обʼєдналися в «коаліцію з розмінування». Наразі створено уже вісім так званих «коаліцій спроможностей», серед них танкова, артилерійська, морська, протиповітряної оборона тощо.