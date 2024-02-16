ISW: потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення

Потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу», заявив американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував ситуацію довкола міста, де точаться важкі бої.

«Російські війська ведуть наступальні операції для захоплення Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і Авдіївка є помітним опорним пунктом оборони України з моменту російського вторгнення в 2014 році. Російські війська почали локалізовану наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і лише нещодавно почали тактичне просування після місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак, які мали для них високу ціну. Авдіївка – невелике селище з довоєнним населенням у приблизно 31 000 осіб, яке пропонує російським військам обмежені шляхи наступу в майбутньому», – заявили в ISW.

Аналітики зауважили, що українські сили вже давно укріпили багато навколишніх поселень, які російські сили також намагаються захопити.

«Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки, і російські війська не продемонстрували, що вони можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, яке було б необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW зазначають, що російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки для своїх зусиль із захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм знадобиться тривалий період для відновлення і відпочинку, перш ніж спробувати подальші узгоджені наступальні дії в цьому районі.

«Російські сили навряд чи здійснять швидкий значний прогрес із Авдіївки, якщо вони захоплять населений пункт, а потенційне захоплення Росією Авдіївки щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків», – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю перемогу на полі бою, хоч і тактичну, для просування для внутрішньої аудиторії напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.

«За повідомленнями, Кремль все більше бажає будь-якої перемоги на полі бою напередодні президентських виборів і, як повідомляється, встановив цілі в Україні саме для отримання інформаційного ефекту», – йдеться у звіті.

Зокрема, кажуть аналітики, російський президент Володимир Путін швидше за все, спробує подати російській громадськості потенційне захоплення Авдіївки як «значну перемогу», яка зміцнить контроль над окупованим містом Донецьк, при тому, що українські війська зможуть продовжувати завдавати ударів по російських цілях у ближньому тилу в районі міста Донецьк – незалежно від захоплення росіянами Авдіївки.

Щодо ситуацію довкола міста, то в ISW кажуть, що російські війська здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять українські війська відійти з позицій у населеному пункті, а українські сили ще не повністю вийшли з поселення і продовжують перешкоджати російським силам досягти успіхів.

Напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці, зазначивши, що ситуація «складна, але контрольована».

«Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили і засоби для стримування ворога», – написав він у телеграмі.

За словами Тарнавського, відбувається «планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

Олександр Тарнавський написав це на тлі повідомлень про можливий перехід Авдіївки під контроль російський військ. Зокрема про критичну ситуацію в місті й таку загрозу заявили у Білому домі.

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Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських військових повідомила, що це «питання часу», коли буде втрачено Авдіївку.



Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в’їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі й півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста також нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, в жовтні 2023 року.

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