Донбас. Головне за день: Третя штурмова в Авдіївці, заблоковані шахтарі, перейменування під обстрілами

Коротко про головні події 15 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Сили оборони відбили 34 атаки в районі Авдіївки, і ще 6 атак в районі сіл Сєверне та Невельське південніше Авдіївки, зазначили в Генштабі ЗСУ.

У 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ повідомили, що штурмовиків терміново передислокували до району Авдіївки для посилення угруповання українських військ. У бригаді наголосили, що ситуація у місті, – «надзвичайно критична... загрозлива і нестабільна».

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», – заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Фронт в районі Авдіївки, – динамічний, підрозділи змушені подекуди відходити з позицій, наголосив Дмитро Лиховій, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

«Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції. Подекуди – віддавання позицій. Ключове повідомлення щодо цього – постачання й евакуація з Авдіївки ускладнені. Але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно», – сказав Лиховій.

Аналітики проєкту DeepState зазначили, що російським військам вдалося просунутися на півдні Авдіївки та в районі села Ласточкине на північному фланзі.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського та Кліщіївки поблизу Бахмута.

На Лиманському напрямку українські війська відбили атаку в районі села Терни Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські військові відбили більше 20 штурмів у районах Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.

Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 8 цивільних осіб загинули, 13 були поранені.

21 раз російські війська обстріляли населені пункти Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

«З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, у тому числі 7 дітей», – зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Заблоковані шахтарі

14 лютого через обстріли російських військ на одній із шахт Донеччини 50 шахтарів були заблоковані під землею, повідомили у Міністерстві енергетики.

«Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню). Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено», – заявили в міністерстві.

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Перейменування в Авдіївці

19 вулиць і 4 провулки перейменували у фронтовій Авдіївській міській територіальній громаді (до неї належать сама Авдіївка та село Опитне – ред.) на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Таке повідомлення з'явилося на сторінці міської військової адміністрації.

«До прикладу, вулиця Побєди в Опитному отримала назву – Перемоги, вулиця Гагаріна в Авдіївці стала вулицею Да Вінчі, а Белінського – Дмитра Тритейкіна», – йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що «на цей процес не було витрачено жодної бюджетної гривні».

Повідомлення про перейменування обурило коментаторів. Хтось переживає щодо компенсацій за зруйноване житло, але більшість вважають рішення МВА недоречним в той час, коли Авдіївка «стирається з лиця землі». У МВА відповіли, що виконують закон.

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