Донбас. Головне за день: Третя штурмова в Авдіївці, заблоковані шахтарі, перейменування під обстрілами

Коротко про головні події 15 лютого, що важливі для українського Сходу.
Фронт
Сили оборони відбили 34 атаки в районі Авдіївки, і ще 6 атак в районі сіл Сєверне та Невельське південніше Авдіївки, зазначили в Генштабі ЗСУ.
У 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ повідомили, що штурмовиків терміново передислокували до району Авдіївки для посилення угруповання українських військ. У бригаді наголосили, що ситуація у місті, – «надзвичайно критична... загрозлива і нестабільна».
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», – заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
Фронт в районі Авдіївки, – динамічний, підрозділи змушені подекуди відходити з позицій, наголосив Дмитро Лиховій, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
«Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції. Подекуди – віддавання позицій. Ключове повідомлення щодо цього – постачання й евакуація з Авдіївки ускладнені. Але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно», – сказав Лиховій.
Аналітики проєкту DeepState зазначили, що російським військам вдалося просунутися на півдні Авдіївки та в районі села Ласточкине на північному фланзі.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського та Кліщіївки поблизу Бахмута.
На Лиманському напрямку українські війська відбили атаку в районі села Терни Донецької області.
На Мар'їнському напрямку українські військові відбили більше 20 штурмів у районах Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.
Обстріли Росією цивільних
Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 8 цивільних осіб загинули, 13 були поранені.
21 раз російські війська обстріляли населені пункти Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.
«З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, у тому числі 7 дітей», – зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Заблоковані шахтарі
14 лютого через обстріли російських військ на одній із шахт Донеччини 50 шахтарів були заблоковані під землею, повідомили у Міністерстві енергетики.
«Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню). Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено», – заявили в міністерстві.
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Перейменування в Авдіївці
19 вулиць і 4 провулки перейменували у фронтовій Авдіївській міській територіальній громаді (до неї належать сама Авдіївка та село Опитне – ред.) на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Таке повідомлення з'явилося на сторінці міської військової адміністрації.
«До прикладу, вулиця Побєди в Опитному отримала назву – Перемоги, вулиця Гагаріна в Авдіївці стала вулицею Да Вінчі, а Белінського – Дмитра Тритейкіна», – йдеться у повідомленні.
Зауважується також, що «на цей процес не було витрачено жодної бюджетної гривні».
Повідомлення про перейменування обурило коментаторів. Хтось переживає щодо компенсацій за зруйноване житло, але більшість вважають рішення МВА недоречним в той час, коли Авдіївка «стирається з лиця землі». У МВА відповіли, що виконують закон.
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Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.