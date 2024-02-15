Зеленський їде до Німеччини і Франції, зустрінеться з Шольцем і Макроном – ОП

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із німецьким канцлером Олафом Шольцом і французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

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«Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте й іншими лідерами держав і великих бізнесів», – йдеться в повідомленні.

Візит відбуватиметься в той час, як лунають заклики до посилення допомоги Заходу Україні для протидії російській агресії.

Зокрема, американський Інститут вивчення війни (ISW) напередодні заявив, що Україна втратить свої нинішні переваги на полі бою, якщо західні держави, особливо Сполучені Штати Америки, передчасно припинять безпекову допомогу Україні. У такому разі, кажуть аналітики, російські війська можуть відновити бойовий потенціал, і це поставить Росію «в набагато кращу військову позицію в середньо- і довгостроковій перспективі».

Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Палату представників «якнайшвидше» схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

«Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні. Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки», – наголосив він.

Раніше президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і кілька європейських лідерів закликали Конгрес швидше схвалити документ, щоб постачання Києву озброєння і техніки зі США могло відновитися.