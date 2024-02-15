У Німеччині та Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський у п’ятницю підпишуть двосторонню угоду про безпеку, повідомив речник німецького уряду.



Угода охоплюватиме «довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України», сказав речник, пише AFP.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський під час візиту до Німеччини підпише з Шольцом угоду про гарантії безпеки. Офіційно це не підтверджували.

Також Офіс президента Франції повідомив, що Емманюель Макрон і Володимир Зеленський планують підписати угоду про безпеку в Єлисейському палаці ввечері 16 лютого.



«Ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року», – заявили в офісі Макрона.

Як сказав радник президента в інтерв'ю AFP, «ми сповнені рішучості перемогти цю ставку, яку Росія робить на довгострокову перспективу, на те, що ми вичерпаємо себе».

У своєму вечірньому відеозверненні 15 лютого Зеленський натякнув на «нові угоди» з партнерами.

«Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди», – сказав він.

Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський для переговорів відвідає Німеччину і Францію 16-17 лютого.

Це другий візит Зеленського до Німеччини після нападу Росії на Україну.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом 10 років від дати її підписання.

Нині Київ веде переговори з іншими країнами.