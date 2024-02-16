Україна та Франція підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

«Хотів би передати нашу рішучість підтримки України довгостроково. Ця підтримка буде такою ж сильною, як і на початку вторгнення. Вона буде лише посилюватися. Саме в цьому дусі ми підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки», – сказав Макрон після підписання договору.

За його словами, документ конкретизує зобов'язання, які були взяти на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

«Наша підтримка не лише довгострокова. Вона також має колективний вимір, оскільки Великобританія вже підписала, також Німеччина. Саме цим шляхом ідуть всі країни G7 і потім 25 інших країн», – додав президент Франції.

Президент України Володимир Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною», але зазначив, що не про всі її деталі можна сьогодні відкрито говорити.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква уточнив, що укладенню документа передували чотири раунди двосторонніх переговорів, незліченна кількість консультацій й телефонних дзвінків. За його словами, безпекова угода з Францією має низку «своїх конкурентних переваг».

Раніше сьогодні, 16 лютого, під час візиту до Берліна, Володимир Зеленський підписав з Німеччиною безпекову угоду.

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Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Нині Київ веде переговори з іншими країнами щодо укладення подібних угод.