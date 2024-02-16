Німеччина передала Україні нову партію допомоги

Німеччина 16 лютого передала Україні нову партію військової допомоги, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Також до нового пакету допомоги ввійшли:

3 машини розмінування WiSENT 1 MC;

1 інженерний танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 мінних тралів;

4 автомобілі для прикордонників;

3.990 155-мм снарядів;

500 ліхтарів і комп’ютерне обладнання.

«Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання», – підсумували в уряді Німеччини.

Володимир Зеленського 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, пізніше він також має відвідати Францію.

Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом 10 років від дати її підписання.

Нині Київ веде переговори з іншими країнами.