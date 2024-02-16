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Німеччина передала Україні нову партію допомоги

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч). Берлін, 16 лютого 2024 року
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч). Берлін, 16 лютого 2024 року

Німеччина 16 лютого передала Україні нову партію військової допомоги, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Також до нового пакету допомоги ввійшли:

  • 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 1 інженерний танк Dachs;
  • 10 БпЛА Vector;
  • 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 11 БпЛА Primoco ONE;
  • 7 БпЛА Songbird;
  • 9 мінних тралів;
  • 4 автомобілі для прикордонників;
  • 3.990 155-мм снарядів;
  • 500 ліхтарів і комп’ютерне обладнання.

«Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання», – підсумували в уряді Німеччини.

Володимир Зеленського 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, пізніше він також має відвідати Францію.

Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом 10 років від дати її підписання.

Нині Київ веде переговори з іншими країнами.

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