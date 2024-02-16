Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром – говорили про ситуацію на фронті і формулу миру

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зеленський відзначив «увагу Німеччини до українців, яких країна прийняла після початку повномасштабного вторгнення росіян, та особисту солідарність Штайнмаєра, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області».

Президент України також поінформував свого колегу про ситуацію на фронті та «актуальні оборонні потреби захисників нашої країни».

Також глава української держави наголосив на «великому значенні» угоди про гарантії безпеки, яку підписали з Німеччиною.

«Окремо Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Президенти приділили особливу увагу реалізації української формули миру», – уточнили в ОП.

Володимир Зеленського 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, пізніше він також має відвідати Францію.

Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом 10 років від дати її підписання.

Нині Київ веде переговори з іншими країнами.