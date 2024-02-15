Лідери країн G7 проведуть зустріч 24 лютого

Лідери країн «Групи» (G7) проведуть відеоконференцію 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляють медіа з посиланням на джерела в урядових колах Італії, яка нині головує у G7.

Крім Італії, до Великої сімки також входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція та Канада.

Перший у 2024 році саміт G7 відбувається на тлі складної ситуації на фронті в Україні, яка протистоїть російській агресії, та затримки військової допомоги Києву.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) напередодні заявив, що Україна втратить свої нинішні переваги на полі бою, якщо західні держави, особливо Сполучені Штати Америки, передчасно припинять безпекову допомогу Україні. У такому разі, кажуть аналітики, російські війська можуть відновити бойовий потенціал, і це поставить Росію «в набагато кращу військову позицію в середньо- і довгостроковій перспективі».

Останній саміт G7 відбувся у травні 2023 року у Хіросімі. Тоді ж з лідерами G7 зустрівся український президент.