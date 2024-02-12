Франція, Німеччина та Польща хочуть боротися з російською дезінформацією

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі заявили, що прагнуть співпраці задля протистояння російській дезінформації.

Три країни домовилися про спільний механізм попередження проти атак російських тролів, заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у Ла-Сель-Сен-Клу під Парижем після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок та польським колегою Радославом Сікорським.

За їхніми словами, ці три країни стали жертвами однієї і тієї ж російської дестабілізаційної стратегії і хочуть захищати себе разом. Зокрема, майбутні європейські вибори та Олімпійські ігри в Парижі розглядаються як можливі цілі таких атак.

«Росія намагається зруйнувати європейську єдність. Ми готові діяти, щоб захистити нашу демократію», – заявив Сежурне, якого цитує DPA. Він додав, що було виявлено майже 200 сайтів фейкових новин.

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Німеччина, Франція і Польща хочуть разом рухатися вперед до спільної архітектури оборони і безпеки в Європі, заявила Бербок на зустрічі. За її словами, 27 різних національних систем в Європейському Союзі не тільки повинні бути краще пов'язані між собою, але в майбутньому необхідно ініціювати спільні закупівлі і спільні проекти в оборонному секторі.

«Якщо [президент Росії Володимир] Путін вважає, що наша сила зменшується і наша підтримка слабшає, то він глибоко помиляється», – сказала Барбок.

В Євросоюзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви про припинення потоку російської дезінформації й пропаганди. Зокрема, ЄС запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів RT і Sputnik. Однак, як повідомляв видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

У вересні 2023 року німецька розвідка констатувала, що Росія посилила свої кампанії з дезінформації в Німеччині після повномасштабного вторгнення в Україну.