Кулеба розповів про перші результати Мюнхенської конференції

На Мюнхенській конференції з безпеки Україна з партнерами обговорює потреби фронту, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«На цих зустрічах ми говоримо про ключові потреби фронту і України - артилерійські снаряди, ППО, далекобійну зброю. І з усіх цих питань є рух вперед. З якихось питань обережніший, з якихось – більший», – сказав він.

Кулеба зазначив, що з міністрами закордонних справ «Групи семи» (G7) обговорив нарощення виробництво та постачання зброї та снарядів для України.

«Найважливіший висновок вчорашнього дня сформую таким чином – «Європа повертається». Ми бачимо, що ухвалені стратегічні рішення щодо нарощення виробництва озброєнь, щодо спрямування більшої кількості з Європи до України. Друге, що Європа усвідомила – режим Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.) становить загрозу всій Європі. Це дуже важливо, бо з цього починається ухвалення важливих рішень», – додав міністр.

Щодо допомоги від США Кулеба наголосив, що «триває процес ухвалення законопроєкту по фінансування допомоги». Також, за словами глави МЗС, «є рух у питанні використання заморожених активів РФ на користь України».

60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, яка є міжнародною платформою для обговорення політики міжнародної безпеки, розпочалася 16 лютого у готелі Bayerischer Hof і триватиме до 18 лютого.

До Мюнхена приїхали лідери кількох десятків держав і урядів, парламентcькі делегації, міністри оборони та закордонних справ, очільники міжнародних організацій, науковці, експерти, представники громадянського суспільства та лідери бізнесу.

Уряди Росії та Ірану не запрошували на зустріч.

Українська делегація, виступаючи на різних майданчиках конференції, має намір говорити про посилення ролі Європи у самообороні, обороні України і нарощуванні оборонно-промислового співробітництва, а також про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО.

Загалом на полях Мюнхенської безпекової конференції представники України беруть участь у більш як восьми дискусіях на різних рівнях – на рівні міністрів оборони, закордонних справ, прем’єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій.

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Торік він виступив в онлайн-форматі.

17 лютого президент виступив на одній з панелей конференції.