Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

Коаліція дронів, яку очолюють Латвія та Британія, «офіційно стартувала» у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, йдеться у повідомленні Міністерства оборони України в телеграмі.

За даними відомства, міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри, а також висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України», – заявив Умєров.

Зокрема, за даними Міноборони, до коаліції вже приєднались:

Швеція;

Данія;

Німеччина;

Литва;

Естонія;

Нідерланди.

«Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн», – додає пресслужба.

Раніше, 12 грудня 2023 року, міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український міністр висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, група країн Альянсу «хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги».

14 лютого Нідерланди, Німеччина, Естонія приєднались до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.