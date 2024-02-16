«Священника закатували, подружжя розстріляли, будинок спалили»: вбивства армією РФ в окупації

Скільки жителів Херсонщини російські військові вбили за час окупації? З яких мотивів це стається, і хто перебуває у групі ризику на окупованих територіях? Про що свідчить така поведінка російської армії і як це впливає на решту українців? Про все дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові вбили подружжя в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це на початку лютого повідомила Херсонська обласна прокуратура . За даними відомства, підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що окупанти розстріляли двох місцевих жителів. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини цих подій.

на Херсонщині. Про це на початку лютого повідомила . За даними відомства, підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що окупанти розстріляли двох місцевих жителів. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини цих подій. Інформація про це вбивство з'явилася 6 лютого у місцевих Telegram-каналах. За попередньою інформацією, 4 лютого російські військові вбили сімейну пару через підозри щодо співпраці чоловіка зі ЗСУ.

15 лютого стало відомо про вбивство в окупованому Каланчаку на Херсонщині місцевого священника Степана Подольчака. За даними селищної військової адміністрації, армія РФ забрала священника з дому, натягнувши мішок на голову, а вже 15 лютого, окупанти приїхали та забрали дружину, щоб опізнала тіло її чоловіка.

«Порушують закони та звичаї війни»

Представниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, що після вбивства подружжя російські військові намагалися приховати сліди злочину і підпалили будинок.

«Дані про це одразу внесли до єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Тобто за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Попередньо правоохоронним органам стало відомо про те, що вбивство сталося 2 лютого 2024 року на території тимчасово окупованих Олешок.

Безпосередньо військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли спочатку подружжя, а потім близько 23-ї години ночі підпалено будинок, в якому проживало подружжя, разом з їхнім тілами для того, щоб, приховати сліди злочину. Наразі тривають слідчі розшукові дії щодо встановлення всіх обставин вказаної події, встановлення свідків, також військовослужбовців, причетних безпосередньо до цього злочину», – сказала вона.

Перевірка та спростування

Є випадки, коли інформація про вбивства жителів окупованих територій не підтверджується, розповідає представниця прокуратури.

Зокрема, це стосується історії, яка набула розголосу в кінці грудня минулого року. Тоді з'явилися повідомлення, що окупанти начебто вбили неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Зрештою ця інформація виявилася недостовірною, каже Весіловська.

«Дійсно, кримінальне провадження було розпочато за повідомленням громадянина України, керівника одного з навчальних закладів Каховського району. Але в ході перевірки вказаних обставин, на щастя, правоохоронним органам вдалося дізнатися, що повідомлення не підтверджується, дитина не стала жертвою воєнного злочину. Вона зараз перебуває разом з батьками на підконтрольній Україні території, з нею все добре», – зазначила працівниця прокуратури.

Херсонщина: «понад 200 вбивств»

Втім, підтверджених вбивств цивільного населення російськими військовими – багато, каже спікерка. За її словами, Херсонська обласна прокуратура зафіксувала 224 таких випадків, 7 із них стосуються дітей. Це саме ті випадки, які пов'язані з насильницькою смертю.

Херсонська обласна прокуратура зафіксувала 224 таких випадків, 7 із них стосуються дітей

Весіловська зазначила, що встановити причетних до скоєння злочинів на окупованих територіях зазвичай складно. Але після деокупації правоохоронцям це вдається набагато швидше. Представниця прокуратури розповіла, що, наприклад, вже встановили, хто саме з російських військових може відповідати за вбивство жителів села Правдине у квітні 2022 року.

За даними слідства, тоді окупанти затримали працівників фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітню дівчину.

Шістьох чоловіків та дівчину привезли до приватного будинку, де застосовуючи фізичне насилля, вбили. Потім підірвали будинок із загиблими. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що до цих подій причетний один із командирів підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

У 2014 році, будучи громадянином України, він перейшов на бік Росії, отримав громадянство РФ та вступив до лав російських збройних сил. Тож до суду скерували обвинувальний акт як за фактом державної зради, так і за порушення законів і звичаїв війни.

Позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або ж довічне позбавлення волі

«Дуже складно, звісно, проте є результати, звісно, набагато легше, коли територію деокупують і є фізичний доступ для збирання і речових доказів, і опитування свідків.

Що стосується покарання, то, саме цю подію кваліфіковано за частиною другої статті 438 Кримінального Кодексу України. Підозрюваним особам у таких злочинах, загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або ж довічне позбавлення волі», – додала Весіловська.

«Вбивають із початку вторгнення»

Журналіст Центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповів, що російські військові почали вбивати цивільне населення на Херсонщині з перших днів повномасштабного вторгнення.

Накинулися військові з криками «диверсант» і просто забили до смерті

«В перший же день росіяни (військові РФ – ред.) розстріляли машину з п'ятьма людьми, там навіть було кілька дітей, які загинули. Просто взяли і просто так їх розстріляли. Але це все триває і досі.

Дуже резонансна історія була, коли 30 листопада 2023 року в селі Чорнянка Таврійської громади окупанти ввечері вбили Сергія Кузнєцова, чоловіка з психічними розладами. Він просто вискочив ввечері зі свого будинку. На нього накинулися військові з криками «диверсант» і просто забили його до смерті.

Відома історія, коли в ніч проти 16 вересня 2023 року окупанти в селі Малі Копані Скадовського району викрали подружжя Саксаганських і буквально через кілька днів цих людей знайшли вбитими», – поділився Батурін.

«Серед жертв – віряни, колишні військові»

Низка вбивств сталася також і у Новій Каховці, каже журналіст. За його словами, в кінці 2022 року 55-річний Євген Рязанцев, у якого російські військові відібрали човен, просто вирішив піти запитати, що з його човном, але живим його вже більше ніхто не бачив, розповів Батурін.

«Також росіяни вбивали вірян, зокрема диякона помісної церкви християн віри Євангельської Анатолія Прокопчука і його сина Олександра. Це теж було у Новій Каховці.

З нещодавніх історій – в селищі Горностаївка Каховського району в листопаді росіяни викрали 28-річного Руслана Руснака, це цивільний чоловік. Він був колись військовим, тобто колишній військовослужбовець, вони його викрали і в той же день закутували до смерті.

Вже 31 грудня 2023 року в селі Роздольне Каховської громади росіяни забили до смерті 43-річного місцевого жителя Олександра Старененка. Його знайшли на вулиці без свідомості, з розбитим обличчям, вочевидь, від приклада автомата», – поділився журналіст.

«Тероризують через страх»

Зараз російські військові продовжують викрадати місцевих жителів на окупованій частині Херсонщини, додав Батурін. Особливо небезпечно тим, хто перебуває поблизу зони бойових дій.

Страх лежить в основі от того терору, який вони влаштували на Херсонщині

«В багатьох селах, зокрема в прибережній частині Херсонщини, зараз дуже багато літає українських дронів. Це дуже впливає на окупантів. Вони намагаються менше пересуватися певними дорогами, менше свою військову техніку засвічувати на певних ділянках. Але це їх не рятує.

Дрони влучають, прильоти бувають по позиціях (російської армії – ред.), і це надзвичайно дратує окупантів, вони в кожному починають вбачати диверсантів.

Вони з самого початку окупації не довіряють жителям Херсонщини, вони їх бояться і, мені здається, що цей страх лежить в основі от того терору, який вони влаштували і продовжують влаштовувати на Херсонщині та на інших окупованих українських територіях», – зазначив він.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Колаборантів теж убивають»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів «Новинам Приазов'я», що за період окупації Херсонщини відомо про різні випадки вбивств місцевого населення російськими військовими.

Жертвами ставали як проукраїнські жителі, так і ті, хто пішли на співпрацю з окупаційною владою.

«Є випадки, коли вбивають або катують, або жорстоко б'ють колаборантів, з якими вони разом споживають алкогольні напої, наприклад. Такий випадок був на окупованій частині Херсонщини – в Роздольному. Є випадки, коли люди зникають з незрозумілих причин. Мешканці стикаються з російськими військовими, які дезертують, тікають і можуть вбити людину, щоб вона їх не виказала, бо вони переховуються від своєї військової поліції, яка шукає цих втікачів», – навів приклади Данилов.

«Побили за «Червону калину»

Найчастіше вбивають нелояльних до окупаційної влади, каже аналітик. Також у групі ризику перебувають люди, чиїм майном хочуть заволодіти російські військові.

Нещодавно в Таврійську зник 71-річний пенсіонер. Тільки через деякий час його тіло знайшли десь в посадці

«Інколи в людей зриваються нерви, вони вже не можуть мовчати, вони можуть там відверто щось сказати. І їх можуть вбити або побити за це. Я знаю, що одного колаборанта жорстоко побили – він з російськими військовими споживав алкоголь, а потім співав «Червону калину».

Ще одна причина для насильства, яке може закінчитись смертю, це викрадення майна. Коли вони не хочуть залишати свідків своїх злочинів.

Нещодавно в Таврійську зник 71-річний пенсіонер. Тільки через деякий час його тіло знайшли десь в посадці. Його в машині закрили. Це могло бути з причин того, що вони (окупанти) хотіли його машину. Або буває, що на когось отримують наклеп від колаборантів, наче певна людина здає, наприклад, російські позиції», – зазначив Данилов.

«Свідоме знищення українців»

На окупованих територіях Донеччини російські військові так само у різні способи знищують місцевих жителів, стверджує журналіст Денис Казанський.

«Є якесь свідоме знищення людей просто за їхню політичну позицію, коли вбивають українців. Це відбувається регулярно. Коли там якийсь російський військовий заходить у село, бачить людей, які йому чи якось не так відповіли, чи він вважає, що вони там працювали на Україну, він просто їх розстрілює. Тобто є такі моменти. А є моменти, коли, наприклад, російські військові можуть просто їхати на вантажівці й роздавити легкове авто з людьми, вбити всіх», – каже журналіст.

Він також згадав вбивство окупантами цілої родини з девʼяти осіб у Волновасі, яке сталося кілька місяців назад.

«Це просто жахлива історія. Ніби це був просто побутовий конфлікт з пограбуванням, не за політичні погляди. Але ми розуміємо, що і цього вбивства б не було, якби не прийшла російська армія, не окупувала цю територію», – наголосив журналіст.

Такі дії російських військових свідчать про їхні справжні наміри щодо українців, додав Казанський.

«Постійні підтвердження злочинів російських військових просто доводять в черговий раз і ще посилюють враження, що росіяни – це саме окупанти, саме ті, хто прийшли вбивати.

Навіть проросійські політики, якісь громадські діячі, люди з публічною позицією, які раніше закликали якось Росією зрозуміти, домовитися, зараз вони вже самі кажуть, що те, що робить Росія, це просто жах, це огидно, це ніяк не може бути виправдано. Тобто це точно ніякий не захист людей чи прав на російську мову, чи щось таке. І не можна ніяк виправдати ці звірства», – підкреслив він.