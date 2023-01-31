Танк у городі, могила у дворі – село Правдине на Херсонщині після окупації (фоторепортаж)

Село Правдине було деокуповане разом з правобережною Херсонщиною восени минулого року, але тут досі залишається те, що нагадує про російську окупацію. Село передусім згадується через масове поховання українців, за даними очевидців і правоохоронців, закатованих та вбитих окупантами.

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у могилі знайшли тіла семи загиблих цивільних, зокрема, дівчини-підлітка. Представник поліції Херсонської області Андрій Кований розповів , що цей злочин був вчинений ще у квітні минулого року, підозрюють російських військових.

Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що загиблі, крім дівчини, були з простреленими головами, в них були звʼязані руки та очі. Будинок із вбитими українцями окупанти підірвали, кажуть очевидці.

За словами селян, під час окупації російські військові не дозволяли збирати врожай з городів, виганяли з хат, стріляли в домашню худобу та постійно лаялися на жителів.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, Росія продовжує заперечувати причетність своїх військових до воєнних злочинів.