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Танк у городі, могила у дворі – село Правдине на Херсонщині після окупації (фоторепортаж)

Село Правдине було деокуповане разом з правобережною Херсонщиною восени минулого року, але тут досі залишається те, що нагадує про російську окупацію. Село передусім згадується через масове поховання українців, за даними очевидців і правоохоронців, закатованих та вбитих окупантами.

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у могилі знайшли тіла семи загиблих цивільних, зокрема, дівчини-підлітка. Представник поліції Херсонської області Андрій Кований розповів, що цей злочин був вчинений ще у квітні минулого року, підозрюють російських військових.

Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що загиблі, крім дівчини, були з простреленими головами, в них були звʼязані руки та очі. Будинок із вбитими українцями окупанти підірвали, кажуть очевидці.

За словами селян, під час окупації російські військові не дозволяли збирати врожай з городів, виганяли з хат, стріляли в домашню худобу та постійно лаялися на жителів.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, Росія продовжує заперечувати причетність своїх військових до воєнних злочинів.

Село Правдине перебувало в російській окупації вісім місяців
1 Село Правдине перебувало в російській окупації вісім місяців
В селі ще багато що нагадує про перебування там російської армії
2 В селі ще багато що нагадує про перебування там російської армії
Залишки російських снарядів &ndash; ними &laquo;всіяне&laquo; все село, кажуть жителі
3 Залишки російських снарядів – ними «всіяне« все село, кажуть жителі
Розтрощена техніка окупантів
4 Розтрощена техніка окупантів
Російські військові заїжджали танками прямо у двори та городи
5 Російські військові заїжджали танками прямо у двори та городи
Подекуди зустрічаються й залишки одягу та взуття російських військових&nbsp;
6 Подекуди зустрічаються й залишки одягу та взуття російських військових 
Руїни будинку, в якому, як кажуть очевидці, окупанти підірвали закатованих українців
7 Руїни будинку, в якому, як кажуть очевидці, окупанти підірвали закатованих українців
Могилу для вбитих окупантами селян довелося копати у дворі поруч з будинком, кажуть жителі Правдиного
8 Могилу для вбитих окупантами селян довелося копати у дворі поруч з будинком, кажуть жителі Правдиного
Місце масового поховання. Селяни кажуть, що носили останки загиблих у могилу ковдрою
9 Місце масового поховання. Селяни кажуть, що носили останки загиблих у могилу ковдрою
Жителі Правдиного розповідають, що в могилі ще знаходять людські кістки
10 Жителі Правдиного розповідають, що в могилі ще знаходять людські кістки
Засмічені узбіччя сільських доріг. Люди тут досі живуть без світла, є проблеми з водою.&nbsp;
11 Засмічені узбіччя сільських доріг. Люди тут досі живуть без світла, є проблеми з водою. 

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