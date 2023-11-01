Рідні підозрюваного у масовому вбивстві у Волновасі: «Там же діти вбиті! У голові не вкладається»

У вбивстві дев'яти мирних жителів в українському місті Волноваха (Донецька область) звинуватили російських військовослужбовців – 21-річного Антона Сопова та 28-річного Станіслава Рау з 80-ї Вітебської Червонопрапорної ордена Олександра Невського бригади управління, що дислокується в Уссурійську Приморського краю. Попередньо відомо, що підозрювані, будучи нетверезими, увірвалися до будинку та розстріляли людей, які спали, пише проєкт Радіо Свобода «Сибирь.Реалии».

27 жовтня 2023 року в українському місті Волноваха у будинку на вулиці Донецька місцева мешканка Тетяна Капканець святкувала 51-й день народження. У ніч на 28-ме до цього будинку увірвалися невідомі та влаштували масове вбивство. Жертвами нічного нальоту стали господарі, 25-річний Олександр Капканець та його дружина 27-річна Катерина Хатинська, їхній чотирирічний син Микита, дев’ятирічна дочка Настя, а також 51-річна Тетяна, мати Олександра, його 53-річний батько, 31-річний брат, його дружина Наталія та 20-річний Дмитро, рідний брат Катерини. Їхні тіла виявили лише через 8–10 годин після вбивства.

Першим імена імовірних злочинців назвав анонімний телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» зв’язався з братом одного з підозрюваних Леонідом Рау. Він підтвердив, що на фото та відео затриманих – справді Станіслав Рау, який служив у 155-й гвардійській бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, а в березні завербувався в ПВК «Вагнер».

«Ми намагалися його дістати звідти, військкомати всі оббігали»

Ми просто повірити не можемо, що він міг це зробити. Там же діти [вбиті]! У голові не вкладається

– Зараз вся родина в шоку. Ми просто повірити не можемо, що він міг це зробити. Я дізнався про це [вбивство сім’ї Капканець та їхніх гостей], про те, що вони влаштували, годин через 8–10. Мені почали надсилати повідомлення скрізь, на WhatsApp телефонувати. Я коли прочитав, я спочатку не повірив. Ну, уродженець Алтайського краю, який мешкає в Петропавловську-Камчатському. Потім читаю прізвище, ім'я, по батькові та розумію, що це він, так. Потім зібрався з силами, переглянув фото-відео, – розповів Леонід Рау. – Мати відмовляється вірити досі, ще сподівається, що станеться якесь диво, виявиться, що помилились, це не Слава. Адже нам ще не телефонували з частини, взагалі з військових ніхто не телефонував. Усі дізналися із соцмереж.

Як ці фото та імена з'явилися в телеграм-каналі, всі поспіль почали дзвонити-писати: «Це правда? Це що, Станіслав?» Друзі, друзі друзів, усі. А ми не знаємо, що відповісти. На фото – він, всі дані, крім судимості батька, вказані вірно. Але про те, що він підозрюваний, нам поки що ніхто офіційно не повідомив. Якщо чесно, поки що до кінця я в це не вірю. Там же діти [вбиті]! У голові не вкладається.

Слідчий комітет Росії пізніше оголосив про затримання у справі про вбивство дев’яти осіб у Волновасі Донецької області двох підозрюваних – російських військовослужбовців з Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом, а раніше, до заколоту Пригожина, були бійцями ПВК «Вагнер»

Волноваху російські війська окупували у березні 2022 року. Під час боїв місто було серйозно зруйноване. Наразі воно – відносно далеко від лінії фронту.

– Ви ж розуміли, що на війну він іде вбивати?

– Ну, так. Тому ми його відмовляли всією родиною. Спочатку мати, вона після розлучення на Камчатці залишилася, з нею двоє молодших дітей живуть. Потім батько повернувся в Алтайський край (родина Рау з алтайського села Вовчиха). Він бігав до вовчихинського військкомату, намагався звідти дістати Славу, коли дізнався, що він поїхав добровольцем в Україну. Там його розгорнули: «Дорослий хлопець. Сам уже вирішує. Ти тут як батько не маєш ваги».

Тоді ми більше боялися за нього, що вб’ють. Що постраждають мирні від нього – ми навіть у страшному сні уявити не могли! Воює з іншими військовими – ось так ми це бачили.

У січні ми зрозуміли, що це не операція, а справжня війна

– Але ж це війна, там завжди страждають мирні жителі, гинуть.

– Ну, так, у січні ми зрозуміли, що це не операція, а справжня війна (РФ називає війну проти України «спецоперацією» – ред.). Нашого дядька тоді вбили. Він був завербований з новосибірської колонії, теж у ПВК «Вагнер» пішов. Але тоді ми просто зрозуміли, що це місце, де по-справжньому вмирають. Дядько був, прямо скажемо, не подарунок, сидів за вбивство.

– Про Бучу ви ж чули?

– Ні, про вбивства мирних військовими я тільки зараз дізнався. Ну так, напали ми, я не сперечаюся, але там різні версії, у всіх своя правда, я просто не заглиблювався у деталі і намагався просто не брати участі в цьому. І відмовляти інших. На цьому все.

Звичайно, що швидше закінчиться війна, то краще. Це взагалі страшно. На війні він і став таким – гадаю, через неї. Ну, тобто до того, як він пішов, він був нормальним. Веселий, жартував часто. Так, міг побитися, але з рівним чи старшим. Першим бійку не починав. Заступитися, наприклад, за дівчину чи дружину міг (два роки тому Станіслав був одружений, зараз розлучений). Щоб жінок чи дітей зачепити – не було такого раніше! Тому я в повному шоку, не можу повірити. Думаю, що йому війна відбила всю голову, – повторює Леонід.

За даними першоджерела , одного з імовірних убивць взяли вдома – він проживав неподалік від котеджу, в якому знайшли розстріляну родину. Іншого підозрюваного виявили трохи згодом.

На початкових слідчих діях Сопов та Рау зізналися, що хотіли поквитатися лише з чоловіками – Едуардом та його сином Олександром, які нібито їх образили. За словами затриманих, жінок та дітей вони вбили «випадково, оскільки у темряві не змогли розпізнати жертв». Однак у результаті розправилися і з дітьми: за словами підозрюваних, це сталося через темряву, а також небажання залишати свідків, пише «Лента.ру»

Попередньо, причиною конфлікту стала суперечка з приводу продажу алкоголю. За однією із версій, військові відзначали день народження товариша по службі. Коли алкоголь закінчився, їм не продали спиртне в магазині, і вони зайшли в будинок Капканців, вимагаючи «самогону безкоштовно» (за деякими даними, один із господарів торгував спиртним вдома).

– Проблем із алкоголем у нього не було?

– Ну, міг випити після роботи, коли наступного дня немає машини (Станіслав працював автомеханіком близько 7 років, фарбував та ремонтував автомобілі у Петропавловську-Камчатському, перед цим він закінчив Вовчихинський політехнічний коледж та відслужив в армії у розвідроті спецпризначення у званні сержанта). Запійним точно не був. Навіть коли два з половиною місяці роботи не було – решта у запої, він не пив. Бо наступного дня треба працювати. Роботу свою він любив, майстром був добрим.

– Військові кажуть, що на війні постійно п’ють.

– Можливо, там усе було інакше. Коли щодня бачиш вбивства – це змінює людину. Ми з ним дуже рідко списувалися і зідзвонювалися, щоб я помітив, що він перетворився на такого, хто здатний на це. Був такий момент восени: у середині березня він пішов (у складі 155-ї гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту), менше ніж через місяць їх із навчання Владивостока закинули вже в Україну (піхота військової частини 16871), а у вересні на мій день народження ми востаннє зідзвонювалися, я йому казав, що пів року ж минуло, тобі відпустку мають дати – може, повернешся? Він казав, що «буде там до кінця». До якогось кінця, не уточнював.

– Чому він узагалі туди пішов?

– Думаю, через те, що всі друзі його з Камчатки на той час там уже були, у ПВК. Ні, всі вони були вільні, тобто не з колонії завербувалися. І він начебто за ними й ув’язався. Ми теж упустили його. У нас велика сім'я: Денис старший, Влад, Кирило, Катя, Іринка. Матері зараз навіть не до того, щоб їздити кудись, з'ясовувати. І тоді теж: намагалися-намагалися витягти, та й махнули рукою. Він нічого не казав, чим саме займався, стріляв – не стріляв, все жартував. Місяць тому всі ЗМІ написали, як він із губернатором їздить Донбасом, нагородження, всі справи. Ми подумали, що якось так і катається, далеко від боїв. Що все гаразд.

У серпні із Соповим та Рау зустрічався губернатор Камчатського краю РФ Володимир Солодов, який нагородив російських військовослужбовців у Донецькій області. Про цю поїздку чиновник писав у своєму телеграм-каналі.

У провоєнних пабліках «ВКонтакті» після вбивства мирних жителів почали з’являтися фотографії Сопова, який позує з подарованою губернатором Солодовим чебурашкою, де його називають «лютим морпіхом» із позивним «Хімік». На бронежилеті Сопова розміщений шеврон морської піхоти.

За твердженням «ВЧК-ОГПУ», до затримання Сопов та Рау входили до так званого підрозділу Міноборони «Шторм». Леонід Рау каже, що брат, ймовірно, підписав новий контракт із МО після заколоту Пригожина.

Нас всі запитують, родичі з Німеччини, наприклад: «Як таке могло статися? І якщо це правда, що спонукало взагалі ось таке зробити?» А ми навіть не знаємо, що сказати. Самі не розуміємо

– Нас всі запитують, родичі з Німеччини, наприклад: «Як таке могло статися? І якщо це правда, що спонукало взагалі ось таке зробити?» А ми навіть не знаємо, що сказати. Самі не розуміємо. Ні, війну ми з ними не обговорювали, вони минулого року не дуже цікавилися. Привіти від бабусі передавали і всі (ми наполовину німці, з поволзьких, до нульових бабуся та тітка з дядьком вирішили поїхати туди). У дитинстві вона мені часто розповідала, як у три роки її евакуювали з-під Москви на Алтай, говорила, «вивозили подалі від Другої світової війни». Вона нас дуже любить, постійно відправляє подарунки. Не скажу, що Станіслав був найулюбленішим онуком, але бабусі ми про це [звинувачення у вбивстві] не скажемо. Має дуже погане здоров’я, не переживе. Про другого підозрюваного – Антона Сопова – у родині Рау не знають.

– Вони під час навчання познайомилися, у Владивостоці. Сопов же із Примор’я сам. Слава про нього нічого не розповідав, – каже Леонід Рау.

Антон Сопов народився у серпні 2002 року у селищі Ярославський (Хорольський район Приморського краю), випливає з даних соцмереж його родичів.

Його друг Олександр Матюхін, пояснюючи, чому Сопов пішов у ПВК, заявив редакції «Сибирь.Реалии», що «Антон пішов батьківщину захищати». На запитання: «Від кого і чому?» відповідати не став і кинув слухавку. Але встиг підтвердити, що Сопов служив у морській піхоті Тихоокеанського флоту.

З серпня 2016 року батько Сопова Руслан перебуває в базі українського сайту «Миротворець» як водій-такелажник зенітно-ракетного дивізіону 60-ї мотострілецької бригади (військова частина 16871), яка розташована у Приморському краї. Як стверджує сайт, Руслан Сопов брав участь у військових діях в Україні ще 2016 року.

«Батько начебто досі бере участь у «спецоперації», – сказала кореспондентові проєкту «Сибирь.Реалии» знайома сім'ї. Канал «ВЧК-ОГПУ» писав, що Руслан Сопов міг бути судимий, проте співрозмовниця редакції назвала це твердження хибним. У картотеках військових судів Приморського краю немає інформації про кримінальні справи батька Антона Сопова.

Джерело «ВЧК-ОГПУ» також повідомляло про судимість Олександра Рау, батька Станіслава.

– Це голосно сказано, була стаття про хуліганство, коли йому було 20 років, ще до народження нас, дітей. Присудили рік, чи що, – уточнив Леонід Рау. – Більше у нас ніхто не сидів, ніхто з близьких рідних не був у в'язницях.

Батьки обох затриманих російських військовослужбовців не відповіли на запитання журналістів.