Прокуратура почала розслідування після появи інформації про розстріл родини в окупованій Волновасі

Прокуратура Донецької області розслідує вбивство родини – 9 людей, серед яких було двоє дітей – у тимчасово окупованій Волновасі.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, у ході моніторингу медіапростору правоохоронці виявили інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ родини у Волновасі.

«За попередніми даними, жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії. Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли», – повідомляють у відомстві.



У прокуратурі зазначають, що 27 жовтня представники російських військ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Радіо свобода наразі не може перевірити ці дані з інших джерел.

Напередодні уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив про розстріл родини з дев’яти людей в окупованій Волновасі на Донеччині. За його словами, серед убитих були дівчинка-учениця 4-го класу та хлопчик дошкільного віку.

Російські війська окупували Волноваху на Донеччині у березні 2022 року.