Слідком РФ заявив про затримання двох підозрюваних у вбивстві 9 людей в окупованій Волновасі

Слідчий комітет РФ повідомив про затримання двох підозрюваних у вбивстві дев’яти людей в окупованій російськими силами Волновасі Донецької області.

«Вдалося встановити особи двох чоловіків, причетних до скоєння цього злочину. Вони є російськими військовослужбовцями Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом. Підозрювані затримані та доставлені до слідчого відділу, з ними проводяться слідчі та процесуальні дії», – йдеться в повідомленні російського Слідкому.

Там також заявили, що за попередніми даними, мотивом злочину став «конфлікт на побутовому ґрунті».

Раніше сьогодні українська прокуратура Донецької області повідомила, що розслідує вбивство родини з дев’яти людей, в тому числі двох дітей, у тимчасово окупованій Волновасі.

«За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії. Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли», – повідомляють у відомстві.

У прокуратурі повідомили, що 27 жовтня представники російських військ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про розстріл родини з дев’яти людей в окупованій Волновасі на Донеччині. За його словами, серед убитих були дівчинка-учениця 4-го класу та хлопчик дошкільного віку.

Російські війська окупували Волноваху на Донеччині у березні 2022 року.