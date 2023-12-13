«Катував жителів Київщини». Суд в Україні заочно засудив до 10 років колонії російського десантника

Бородянський районний суд Київської області заочно засудив 31-річного Анатолія Возисова, заступника командира взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-ої батальйонної тактичної групи збройних сил Росії до 10 років ув’язнення у справі про катування жителів Київської області під час окупації регіону навесні 2022 року, повідомили у Головному управлінні СБУ в Києві і Київській області.

Возисова визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни і жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За версією слідства, у березні 2022 року під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області засуджений на одній із вулиць села затримав трьох місцевих жителів. Направивши на них автомат і погрожуючи вбивством, російський військовий наказав затриманим пройти до господарського приміщення на території одного з домоволодінь для допиту.

«Називаючи полонених «нациками» і «фашистами», рашист допитував їх з одягненими на голови мішками, бив прикладом і змушував зізнатися у приналежності до Збройних сил України, військових чи добровольчих формувань. Знущаючись і жорстоко катуючи цивільних, окупант «вибивав» інформацію про місце перебування правоохоронців, військовослужбовців АТО/ООС, єгерів, мисливців у населеному пункті. Він роздягав своїх жертв і шукав на їхніх тілах татуювання, зав’язував руки за спиною, наносив удари зброєю, ногами і руками, імітував розстріли», – йдеться в повідомленні.

У квітні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список із 20 російських військових, підозрюваних у вчиненні злочинів у місті Бородянка Київської області, серед яких значилося ім’я Анатолія Возисова.

Частину Київської області було окуповано російськими військами у перші дні повномасштабного вторгнення. Під час окупації, як встановили правоохоронні органи України, російські військові чинили різні злочини – розстріли мирного населення, зґвалтування, викрадення і тортури. Наразі ці злочини розслідують СБУ й органами прокуратури.