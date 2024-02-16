У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ вивела на чергування в Чорному морі

У Чорному морі станом на 7:00 16 лютого чергують два російські кораблі, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному морі – два, з яких один – носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

14 лютого українська влада заявила, що ударні морські дрони Magura V5 знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.