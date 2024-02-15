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Збили 13 ракет із 26: у Повітряних силах розповіли, чим і звідки вночі атакувала РФ

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Зокрема, за даними Повітряних сил, збили дві крилаті ракети «Калібр»
Зокрема, за даними Повітряних сил, збили дві крилаті ракети «Калібр»

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

«Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, російські сили запустили:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область РФ);
  • дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, РФ);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (окупована територія Запорізької області, Курська область Росії);
  • дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область Росії).

Сили ППО збили вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23, дві крилаті ракети «Калібр», дві керовані авіаційні ракети Х-59, зауважили в Повітряних силах.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу на те, що серед ракет, якими атакувала Росія, ймовірно, були і ракети північнокорейського виробництва KN-23.

«Також балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет з Воронезької області, зокрема ракети. Ми повідомили про ці ракети, що скоріш за все, «Іскандер-М». А також не виключено і застосування північнокорейських ракет «КN-23», уламки яких вже зафіксовано на території нашої держави», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що збиття будь-якої цілі – це «складна робота», однак для збиття деяких типів ракет бракує засобів.

«Крилаті ракети, «Шахеди» збиваються, керовані авіаційні Х-59, ви бачите у статистиці, зокрема на повітряним командування «Схід». Але ж балістика потребує, відповідно, засобів. Тому і «Іскандер», і «Кинджал», і С-300 ті ж самі… Проти них взагалі інші засоби боротьби треба …Тому зараз усі наявні можливі способи вживаються, щоб їх знищувати. Зокрема, я вже згадав і про РЕБ», – сказав Ігнат.

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На світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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