Збили 13 ракет із 26: у Повітряних силах розповіли, чим і звідки вночі атакувала РФ

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

«Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, російські сили запустили:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область РФ);

дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (окупована територія Запорізької області, Курська область Росії);

дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область Росії).

Сили ППО збили вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23, дві крилаті ракети «Калібр», дві керовані авіаційні ракети Х-59, зауважили в Повітряних силах.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу на те, що серед ракет, якими атакувала Росія, ймовірно, були і ракети північнокорейського виробництва KN-23.

«Також балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет з Воронезької області, зокрема ракети. Ми повідомили про ці ракети, що скоріш за все, «Іскандер-М». А також не виключено і застосування північнокорейських ракет «КN-23», уламки яких вже зафіксовано на території нашої держави», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що збиття будь-якої цілі – це «складна робота», однак для збиття деяких типів ракет бракує засобів.

«Крилаті ракети, «Шахеди» збиваються, керовані авіаційні Х-59, ви бачите у статистиці, зокрема на повітряним командування «Схід». Але ж балістика потребує, відповідно, засобів. Тому і «Іскандер», і «Кинджал», і С-300 ті ж самі… Проти них взагалі інші засоби боротьби треба …Тому зараз усі наявні можливі способи вживаються, щоб їх знищувати. Зокрема, я вже згадав і про РЕБ», – сказав Ігнат.

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На світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.