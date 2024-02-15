Ракетний удар: влада повідомила про влучання у Львові й Запоріжжі

У Львові і Запоріжжі є влучання російських ракет, повідомили представники місцевої влади.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, за попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зауважив, що, попередньо, йдеться про влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя.

«Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Рано-вранці 15 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через запуск Росією ракет. Станом на зараз повітряна тривога скасована у більшості областей, продовжує діяти на Харківщині.

У Київській обласній військовій адміністрації без подробиць повідомляли про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Про роботу сил ППО повідомили і в Києві – міська військова адміністрація закликала не залишати укриттів. У місті було чути звуки вибухів.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.