По всій Україні оголошена тривога через запущені Росією ракети, у Києві працює ППО

Рано-вранці 15 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через запуск Росією ракет.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, ракети рухаються, змінюючи курс. За останніми даними, ракети маневрують з Київської області на Черкаську, Вінницьку і Житомирську. Крім того, повідомляють про рух групи ракет у напрямку Рівного і Волинської області. Також, за даними Повітряних сил, керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, рухається в напрямку Дніпра. Трохи згодом Повітряні сили повідомили, що ракети заходять на Львівщину.

У Київській обласній військовій адміністрації без подробиць повідомили про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Про роботу сил ППО повідомили і в Києві – міська військова адміністрація закликала не залишати укриттів. У місті чути звуки вибухів.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.