КМВА: всі ракети, які летіли на Київ, збили

У Києві після чергового російського ракетного удару, за оперативною інформацією, немає жертв і руйнувань, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, всі ракети, які летіли на столицю України, були збиті силами ППО.

«Черговий ракетний удар по Україні. Удар – комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість і тип ракет очікуйте у звітах Повітряних сил)», – йдеться в повідомленні.

Раніше про влучання повідомили представники влади Львова і Запоріжжя.

Рано-вранці 15 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через запуск Росією ракет. Станом на зараз повітряна тривога скасована.

У Київській обласній військовій адміністрації без подробиць повідомляли про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Про роботу сил ППО повідомили і в Києві – міська військова адміністрація закликала не залишати укриттів. У місті було чути звуки вибухів.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.