Поранені люди, пошкоджені будинки і цивільні об’єкти – у трьох ОВА розповіли про наслідки удару РФ

У Хмельницькій області через російський удар вранці 15 лютого поранені двоє людей, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у коментарі «Суспільному».

За його словами, поранені – в стані середньої тяжкості.

За даними ОВА, внаслідок вибухів у Хмельницькій області є пошкодження цивільних об’єктів, яких саме – не уточнюють.

Зі свого боку, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у регіоні влучань в об’єкти житлової і критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

«Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області. Вже є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи», – написав він у телеграмі.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зауважила, що внаслідок падіння уламків на території області «відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель, завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу ліквідовано». «Обійшлося без жертв і значних руйнувань», – додала вона.

На світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

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Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.