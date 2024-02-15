Троє постраждалих, влучання в об’єкт інфраструктури – влада Львова про ранковий удар

У Львові внаслідок ранкового російського удару постраждали троє людей, є влучання по об’єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, двоє постраждалих – чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій, у них – різані рани, допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі.

«Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа», – написав Козицький у телеграмі.

За даними голови ОВА, у 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

Зі свого боку, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет.

«ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки. Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін», – написав мер.

Рано-вранці 15 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через запуск Росією ракет.

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Про влучання повідомили у Львові і Запоріжжі. У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.