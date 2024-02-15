Обстріл Великого Бурлука на Харківщині: з-під завалів дістали тіло жінки – ОВА

Рятувальники деблокували з-під завалів у селі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині тіло жінки. Кількість загиблих збільшилась до трьох, повідомив у фейсбуці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранено, вони перебувають у медичних закладах області. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов нагадав, що Росія 14 лютого здійснила обстріл ракетами С-300 селища Великий Бурлук Куп’янського району. Вони влучили у двоповерховий житловий будинок і ще один поряд із ним. Раніше повідомляли про двох загиблих і пʼятьох травмованих.

1 лютого поліція Харківщини повідомляла, що російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по лікарні у Великому Бурлуці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.