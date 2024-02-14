Удар по Великому Бурлуку: влада повідомила про двох загиблих і пʼятьох поранених

Харківська обласна військова адміністрація оновила дані про постраждалих унаслідок обстрілів у селищі Великий Бурлук.

«Двоє чоловіків загинули, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного. На цю хвилину пʼять постраждалих: троє чоловіків і дві жінки. Саме з-під завалів врятовано чотири людини», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Селище Великий Бурлук у Харківській області о 16:16 14 лютого потрапило під обстріл російських військових, ракета влучила у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним, інформувала раніше влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.