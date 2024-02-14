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Удар по Великому Бурлуку: влада повідомила про двох загиблих і пʼятьох поранених

Наслідки ракетного удару по селищу Великий Бурлук, Харківська область, 14 лютого 2024 року
Наслідки ракетного удару по селищу Великий Бурлук, Харківська область, 14 лютого 2024 року

Харківська обласна військова адміністрація оновила дані про постраждалих унаслідок обстрілів у селищі Великий Бурлук.

«Двоє чоловіків загинули, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного. На цю хвилину пʼять постраждалих: троє чоловіків і дві жінки. Саме з-під завалів врятовано чотири людини», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Селище Великий Бурлук у Харківській області о 16:16 14 лютого потрапило під обстріл російських військових, ракета влучила у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним, інформувала раніше влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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