Троє людей загинули, 12 поранені в Селидовому через російські обстріли – міська рада

У Селидовому на Донеччині внаслідок нічних російських обстрілів загинули три людини, ще 12 – поранені, серед жертв і постраждалих є діти, повідомила міська рада.

«Вночі з 13 на 14 лютого 2024 року російські окупаційні війська поцілили по цивільних об’єктах міста Селидове, у результаті чого поранення дістали 12 мешканців (4 із них діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, пошкоджені дев’ять багатоквартирних житлових будинків і будівлі центральної міської лікарні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російські війська в ніч на 14 лютого кілька разів обстріляли Селидове на Донеччині. Тоді він повідомляв про щонайменше п’ятьох поранених і зауважував, що під завалами можуть бути люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.