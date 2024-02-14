Війська РФ вночі вдарили по Селидовому, пошкоджена лікарня, є поранені – Донецька ОВА

Російські війська в ніч на 14 лютого кілька разів обстріляли Селидове на Донеччині, внаслідок чого поранені щонайменше п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, четверо людей були поранені під час першого обстрілу, який поцілив у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під’їздів зруйновані повністю.

«Серед поранених – двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще чотири людини. Рятувальна операція триває», – написав голова ОВА.

Внаслідок другого обстрілу, під час якого поранена одна людина, був пошкоджений один із корпусів лікарні, ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина.

«Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні зараз перевозимо до лікарень Покровська і Мирнограда… Рятувальні роботи тривають», – додав Філашкін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.