На Харківщині зросло число жертв російських обстрілів – ОВА

Російські війська близько 11:00 здійснили артилерійський обстріл центральної частини міста Вовчанська на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Унаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від мінно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», – вказано в повідомленні.

Також, за оновленими даними, внаслідок обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району, який стався о 7:30, загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка зазнали вибухових травм, їхній стан оцінюється як середній.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.