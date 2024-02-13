У трьох ОВА повідомили про загиблих цивільних внаслідок російських обстрілів

Російські війська продовжують обстріли українських населених пунктів, у трьох обласних військових адміністраціях повідомили про загиблих протягом ночі і ранку 13 лютого.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Нікополі через російський артобстріл вранці 13 лютого загинув 64-річний чоловік. Також був пошкоджений приватний будинок.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, вночі через російські обстріли загинула 83-річна жителька села Львове. Минулої доби, за даними Прокудіна, в області внаслідок обстрілів були поранені двоє цивільних жителів.

Про загиблого через обстріли РФ також повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«О 8:00 ворог здійснив артобстріл села Курилівка Куп’янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми», – написав він у телеграмі.

Водночас у Запорізькій ОВА повідомили про поранення двох людей через нічні обстріли.

«Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення зазнав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранений 37-річний працівник правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу на Донеччині були поранені чотири людини: троє – в Селидовому і одна – у Нью-Йорку.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.