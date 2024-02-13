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Двоє людей поранені через обстріли РФ на Херсонщині за минулу добу – ОВА

Наслідки обстрілу міста Херсон, 2 лютого 2024 року
Наслідки обстрілу міста Херсон, 2 лютого 2024 року

Армія Росії за добу здійснила 33 обстріли, випустивши по Херсонщині 215 снарядів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини зазнали поранення», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, Росія вела обстріли із «застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА й авіації».

По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів, уточнив Прокудін.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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