Повітряні сили повідомили про знищення 16 із 23 запущених РФ дронів

Російські війська в ніч на 13 лютого атакували Україну 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Крим, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері 12 лютого Повітряні сили попереджали про російські ударні БПЛА і ракету, спрямовані на Дніпро. Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.