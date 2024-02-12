Мер Дніпра повідомив про удари по цивільній інфраструктурі

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що атака «шахедів» на Дніпро триває.

«4 групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто! Залишайтеся в укриттях», – попередили військові.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі. Тоді Повітряні сили ЗС України попереджали про ударні БПЛА та ракету, які спрямовані на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.