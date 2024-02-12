У Дніпрі повідомляють про звуки вибухів. Перед цим ЗСУ попереджали про атаку ударних БПЛА

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі.

Повітряні сили ЗС України попереджали про ударні БПЛА, які спрямовані на місто. Також було повідомлення про ракету у напрямку Дніпра.

Місцева влада наразі не повідомляє про наслідки російської атаки.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав місцевих жителів нічого не знімати та не публікувати, а також до кінця повітряної тривоги залишатися в безпечному місці.

Перед цим українські військові інформували про рух кількох груп ударних безпілотників на Дніпропетровщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.